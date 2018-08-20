Параджанов на Левандівці

Перша в Україні вулиця Параджанова з'явилась саме на Левандівці

У Львові стартував ІІІ Міжнародний фестиваль Параджанова на Левандівці. Уже втретє дух геніального режисера, художника та містифікатора відвідає цей район Львова. Чому саме його? Бо на Левандівці є вулиця імені Сергія Параджанова. Вона з’явилась ще в 90-х і стала першою в Україні. Тож ентузіасти придумали і з успіхом третій рік поспіль проводять тут фестиваль.

Вже традиційно він поєднує кінопокази, візуальні проекти, музичні концерти та театральні постановки. Головною локацією фестивалю є культурно-мистецький центр «Супутник».

Цьогоріч приїдуть сценарист та кінокритик Сергій Тримбача, мистецтвознавиця Діана Клочко тощо.

Третій міжнародний Фестиваль Параджанова на Левандівці - це виставка у культурно-мистецькому центрі «Супутник», кіно просто неба в Левандівському парку, Ніч театру, музика, лекції, дискусії та зіркові гості, майстер-класи для дітей та дорослих, гала-концерт до Дня Незалежності.

ZAXID.NET пропонує переглянути повну програму фестивалю, а також ми хочемо зосередити увагу на тих подіях, які не варто пропустити у будь-якому випадку.

20 серпня, 18:00

Лекція Романа Давида «Заборонені фільми в СРСР. Поетичне кіно»

Фільм Тенгіза Абуладзе «Каяття» пролежав на полиці кілька років

Де ще говорити про заборонене кіно як не на Фестивалі Параджанова? В програмі лекції-розмови: заборонене кіно Сергія Параджанова; заборонене українське кіно; заборонене радянське кіно. Також йтиметься про заборону фільмів львівською партійною владою.

Роман Давид - журналіст-кінознавець, головний спеціаліст Львівської обласної контори прокату кінофільмів.

21 серпня, 16:00

Майстер-клас для дітей «Кіносвіт Параджанова»

Діти розмальовуватимуть елементи з фільму «Тіні забутих предків»

Майстер-клас складатиметься з двох частин. Спочатку діти отримують кавалки елементів, які розмальовують як хочуть. В кінці, з них складається портрет Параджанова. Яким він вийде ніхто не знатиме до кінця.

Також діти розмальовуватимуть елементи з фільму «Тіні забутих предків»: одяг, коники, свічники, топірці. Захід проводитиме майстерня «Зробив тато».

21 серпня, 17:30

Лекція-бесіда з Сергієм Тримбачем «Параджанов та народна культура»

Параджанов не лише використовував народні ритуали, але й вигадував їх

Параджанов знайшов зону свободи в тому самому космосі народного життя. Описані ним звичаї та обряди викликають захоплення протягом десятиліть. На зустрічі йтиметься про глибоке прийняття і нове розуміння народної культури.

Сергій Тримбач - старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики й етнології імені М.Рильського НАН України. Голова Національної спілки кінематографістів України (2009 – 2016). Автор та ведучий телепрограми «Територія кіно» тощо.

21 серпня, 21:00

Перегляд фільму «Гірчиця в садах»

Режисер - Пьотр Армяновський. Починав артистичну діяльність у студії камерного театру «Жуки» (Донецьк). Далі було навчання й виступи у Києві, Львові, Москві. Зокрема у театрі ім. Леся Курбаса, Марини Абрамович, КЛІМА.

Головна героїня фільму, Олена Апчел, наразі є головним режисером Львівського театру ім. Лесі Українки.

Олена їде додому, в село на лінії фронту в «сірій зоні» Донецької області, де провела своє дитинство. В саду, щоб будяки не лізли до сусідів, її брат посадив гірчицю...

«Тонкий, щемкий, але спокійний-спокійний фільм про повернення додому, якого більше немає. Тобто, фізично є, але це нічого не міняє. Про дівчину, яка відчиняє старий бабусин дім серед териконів, розмовляє з сусідами, які пам’ятають її дитинства, але зараз живуть в іншому світі, пригадує смерть матері в цьому домі й каже, що більше ж ніхто так не умиратиме, не в цьому будинку, який ніби зникає. Дуже, дуже гарний фільм», - написала Олеся Островська-Люта, членкиня міжнародного журі Docudays UA 2018.

22 серпня, 18:00

Лекція-бесіда з мистецтвознавицею Діаною Клочко

Колаж Сергія Параджанова

Загальновідомим вважається той факт, що різнонаправлена художня творчість Сергія Параджанова була своєрідною заміною режисерству. Кажуть, від неможливості вповні реалізуватись в органічній для нього професії.

Однак на лекції Діани Клочко можна буде впевнитися, що створення колажів, асамбляжів і ляльок для митця було способом ретельно і скрупульозно замаскувати звичний побут. Він перетворював звичні мотлох і дріб'язок на коштовність, що мала не лише символічну ціну.

24 серпня, 14:30

Перегляд та обговорення біографічного фільму «Серце мами Гонгадзе» за участі режисера В’ячеслава Бігуна

«Серце мами Гонгадзе» - кіносповідь Лесі Гонгадзе, яка відверто розповідає про найбільш інтимні та надихаючі моменти свого життя.

Глядачі дізнаються і про Георгія Гонгадзе з вуст мами, навідають його бабцю, родину, дорогі їхнім серцям місця, зафільмовані в Україні, Грузії, Естонії та Франції.

Стрічку підсилює оригінальна музика композитора Володимира Гронського, пісні Святослава Вакарчука, Володимира Самайди та Тамари Гвердцителі.