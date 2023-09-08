Віктор Дідух виборов медаль в особистому розряді та у парному з Мариною Литовченко

Львівський спортсмен Віктор Дідух виборов дві золоті медалі Паралімпійському чемпіонаті Європи з настільного тенісу, що відбувався у Великій Британії.

«Віктор став чемпіоном у парному розряді з Мариною Литовченко. Також виборов медаль в особистому розряді. Цікаво, що боротись за «золото» спортсмену зі Львівщини довелось з іншим українцем, який також дійшов до фіналу – Максимом Ніколенком. На п’єдесталі опинились одразу два представники нашої держави», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

У чемпіонаті Європи беруть участь майже 270 паратенісистів з 35 країн, вони змагаються в 11 класах за паралімпійською класифікацією.

Віктор Дідух є учасником Паралімпійських ігор, чемпіоном світу, Європи, Паралімпіади в командних змаганнях, майстром спорту України міжнародного класу. Він заслужений тренер України, директор ДЮСШ «Авангард» та засновник Академії настільного тенісу.