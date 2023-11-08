Студенти, які розпочали навчатися на заочній та вечірній формі, продовжать навчатися без змін

Верховна Рада України ухвалила закон, який скасовує вечірню та заочну форму навчання у вищих навчальних закладах країни. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Желеняк у середу, 8 листопада.

За законопроект №10092 в цілому проголосувало 285 депутатів парламенту. Він передбачає зміни до деяких законів щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року.

«Враховуючи накопичений досвід використання дистанційних технологій навчання встановити, що в 2024 році не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, натомість орієнтуючи заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

У змінах до закону про вступ також йдеться, що конкурсний відбір здійснюватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або вступних випробувань 2022–2024 років. Для зарахування абітурієнту буде необхідно скласти іспити з таких предметів:

української мови;

математики;

історії України;

предмета на вибір – фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія чи українська література.

Ті студенти, які почали здобувати освіту у заочному чи вечірньому форматі, завершать своє навчання без змін.