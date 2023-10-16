У 2024 році блок завдань національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови востаннє не передбачатиме завдань на перевірку орфографічних норм, які зазнали змін згідно з новим правописом, повідомив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко, посилаючись на наказ МОН про впровадження нової редакції Українського правопису.

В коментарі для Освіта.ua він повідомив, що 2024 рік стане останнім роком, коли завдання національного мультипредметного тесту з української мови будуть укладатись з уникненням слів, у яких відбулись зміни за новим правописом. Також у 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, який передбачав поступове впровадження норм нового Українського правопису.

Як пояснив представник УЦОЯО, З 2025 року завдання зовнішнього незалежного оцінювання будуть укладатись відповідно до нової редакції правопису.

Новий правопис в Україні почав діяти у 2019 році. Він запровадив низку змін щодо написання слів іншомовного походження та слів, які містять іншомовні компоненти.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти оголосило умови вступної кампанії-2024.