Патріарх Варфоломій зробив заяву щодо української церкви

Вселенський Патріарх Варфоломій

Перед Вселенською Патріархією стоїть зобов’язання і відповідальність повернути народи України та Македонії до істини і канонічних меж Церкви. Про це заявив Патріарх Варфоломій у день своїх іменин, 11 червня, під час Літургії у патріаршому храмі св. Георгія на Фанарі. Про це пише РІСУ з посиланням на інформацію головного секретаріату Вселенської Патріархії.

«Існування розколу не є аргументом, щоб позбавляти увесь народ зв’язків з церковною правдою та канонічністю, заперечуючи нашу відповідальність перед Богом і історією, а навпаки радше стимулом для пошуку спасительних та об’єднуючих рішень», – сказав православний першоієрарх.

«Коли Церква-Мати шукає шляхи спасіння наших братів з України та Скоп’є (Македонії – ред..), вона сповнює свій апостольський обов’язок. Наш обов’язок та відповідальність є привести ці народи назад до церковної правди і канонічного порядку. Тому те, що посідає Вселенський Патріархат, він посідає для добра цілого світу і пропонує всім народам без винятку. У цьому контексті існує і міжхристиянський діалог, який діє у любові і правді, – наголосив Вселенський Патріарх.

Голова Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ (КП), архієпископ Євстратій (Зоря) також оприлюднив переклад проповіді Вселенського Патріарха.

«Наявність схизми не є аргументом для того, щоб залишити на самоті цілий народ. Коли одного з наших братів кваліфікують як розкольника або єретика, а ще більше, коли так ставляться до всього народу, до мільйонів людей, це є за рамками нормальної Церкви. Апостольське зобов’язання Матері-Церкви – шукати способи врятувати наших братів в Скоп’є і в Україні. Наше зобов’язання і відповідальність – повернути народи до істини і до канонічних рамок Церкви. Наша Вселенська Патріархія турбується про весь світ і про всіх людей, без винятку», – йдеться у перекладі проповіді УПЦ (КП).

«Вселенська Патріархія ніколи не залишалася осторонь в ситуації, коли порушувалося нормальне функціонування Православної Церкви», – наголошується у промові Патріарха.

Раніше до Вселенського Патріарха звернулися представники української влади та Церков з проханням надати Томос про автокефалію УПЦ.

Патріарх УПЦ (КП) Філарет та Президент України Петро Порошенко сподіваються, що українське питання Константинополь вирішить позитивно до святкування 1030-ліття хрещення Русі-України, яке відбудеться наприкінці липня.