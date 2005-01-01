Президент назвав можливу дату проголошення автокефалії УПЦ

Петро Порошенко в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді

Президент України Петро Порошенко заявив, що сподівається отримати Томос про автокефалію Української православної церкви до 1030-ї річниці хрещення Русі.

«Перемога – це не лише звільнення української землі. Перемога – це коли вперше, більш як за 300 років, в Україні з’явився реальний шанс створити Єдину Помісну Православну і головне – Українську церкву. І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей Томос. І я прошу, дорогі брати і сестри, вашої молитви. Бо спільною молитвою творяться дива», – заявив Порошенко під час участі в Молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді, передає прес-служба Адміністрації президента.

Крім того, голова держави зазначив, що під час зустрічі в Стамбулі 9 квітня з Вселенським Патріархом йшлося, що у разі спільного звернення українського президента, парламенту, церковних ієрархів Синод Вселенського Патріархату буде готовий надати українській церкві Томос про автокефалію.

1030-річчя хрещення Київської Русі-України відзначатимуть 27-28 липня 2018 року.

Як писав ZAXID.NET, 17 квітня Петро Порошенко заявив, що підготував звернення до Вселенського патріарха із проханням видати томос щодо автокефалії православної церкви в Україні. 18 квітня глава держави офіційно прийняв від ієрархів УПЦ (КП) та УАПЦ звернення для передачі Вселенському патріарху Варфоломію про надання українській церкві томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв, які підтримали це рішення.

Верховна Рада 19 квітня ухвалила постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського патріарха щодо створення Єдиної помісної української православної церкви.

22 квітня стало відомо, що Вселенський патріархат розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії українській православній церкві.