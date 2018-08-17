Патруль моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі

У четвер, 16 серпня, працівники моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій частині Донбасу. За повідомленням прес-служби ОБСЄ, Патруль з п'яти членів ОБСЄ на двох бронетранспортерах контролював дотримання режиму припинення вогню.

«О 09:14 три учасники патруля поза транспортними засобами почули вибух приблизно в 500 м на півночі і ще один вибух біля 500 м на південь-південь-схід від них, а потім близько 10 пострілів зі стрілецької зброї за 100-150 м на північ і північний захід», - повідомили в ОБСЄ.

Після цього патруль негайно сів в свої транспортні засоби і покинув район. Ніхто з працівників місії не постраждав.