Патрульні на Львівщині виявили вантажівку з двома причепами кругляку без документів

Патрульні зупинили вантажівку з кругляком без документів

У п'ятницю, 1 червня, вдень у Сколе на Львівщині патрульні виявили вантажівку з двома двома причепами кругляку без документів. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

До екіпажу патрульної поліції, який патрулював трасу Київ - Чоп, звернувся небайдужий громадянин і повідомив, що бачив автомобіль КамАЗ, який перевозив деревину. Чоловік попросив перевірити, чи має водій КамАЗу документи на деревину.

Інспектори продовжили патрулювання та обстежили ділянку дороги, де міг перебувати вказаний автомобіль. Біля міста Сколе побачили саме ту вантажівку з кругляком. Коли підійшли до водія, він дав накладні, які були неправильно оформлені.

На запитання патрульних, чому нема чіпів, чоловік пояснив, що він лише перевізник.

Оскільки встановити походження хвойної деревини не вдалося на місце викликали слідчих зі Сколівського відділу поліції. Згодом, автомобіль супроводили під відділок поліції для з’ясування обставин.