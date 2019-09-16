Патрульні поліцейські перешкодили самогубству атовця у Трускавці

Трускавецькі патрульні поліцейські врятували 25-річного військового медика, який через сімейні труднощі намагався вкоротити собі віку, повісившись на дереві. Про цей випадок повідомив інспектор патрульної поліції Трускавецького відділення поліції Андрій Пахович.

Інцидент трапився у неділю, 15 вересня, близько 20:00. Чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що спробує накласти на себе руки у лісовій місцевості поблизу автостанції.

«Не гаючи ані хвилини, старший сержант поліції Микола Бонтей та капітан поліції Юрій Стецик прибули на місце події, де виявили підвішене до гілки дерева тіло чоловіка, який звивався у петлі», – розповів Андрій Пахович.

Поліцейські витягнули чоловіка з петлі та викликали швидку допомогу. Чоловік розповів поліцейським, що він — учасник АТО, військовий лікар. Свої дії мотивував тим, що від нього пішла дружина з донькою.

Чоловіка госпіталізували, а в подальшому його скерують для проходження реабілітації.