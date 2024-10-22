У Львові відбудеться неймовірний концерт

25 жовтня у Львівській національній філармонії відбудеться концерт, який об'єднає сяйво сотень свічок та легендарні хіти української естради. Початок події – о 19:00, зазначають організатори.

Гості матимуть нагоду насолодитися справжньою класикою української естради – піснями Квітки Цісик, Назарія Яремчука, Ігоря Білозіра, Володимира Івасюка та Миколи Мозгового.

Вечір обіцяє стати справжнім святом музики та емоцій, адже на сцені виступлять Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок» та українські виконавці, зокрема, Павло Табаков, Ірина Доля, Петро Радейко, Роман Милян, Ліліана Раврух і Ольга Верхоляк.

Всіх гостей частуватимуть ігристим вином та цукерками, що додасть події ще більшої атмосферності.

Квитки можна придбати за посиланням.