Квитки доступні у касі філармонії та онлайн

У неділю, 16 червня, у Львівській національній філармонії відбудеться незабутній концерт, який об'єднає сяйво сотень свічок та улюблені мелодії найвідоміших композиторів світу. Початок події о 18:00, зазначають організатори.

Гості матимуть нагоду насолодитися хітами Пола Маккартні, Енніо Морріконе, Астора П'яццолли, Йоганна Штрауса, Джеймса Ласта, Мирослава Скорика, Карлоса Гарделя, Ендрю Ллойда Веббера та багатьох інших у виконанні відомого львівського ансамблю «Високий замок».

Цей теплий романтичний концерт, наповнений світлом свічок, обіцяє зігріти душу та подарувати незабутні емоції. Вечір стане справжнім святом для поціновувачів музики та романтики, а всіх гостей частуватимуть ігристим вином та цукерками.

Солісти вечора – талановиті Павло Табаков та Ліліана Раврух, акомпануватиме арфістка Божена Іванишин.

«Не пропустіть можливість подарувати собі та близьким позитивні емоції в цей нелегкий час. Приходьте та пориньте у світ музичної магії, що розгорнеться у Львові у сяйві свічок!», – запрошують на концерт організатори.

Квитки ще доступні у касі філармонії та онлайн за посиланням: soldout.ua.