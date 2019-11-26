Печерський суд зобов’язав ГПУ відкрити справу проти Садового за позовом Медведчука

У своєму відеоблозі Андрій Садовий запропонував обміняти українських полонених моряків на Віктора Медведчука

Печерський районний суд Києва зобов’язав Генпрокуратуру почати розслідування через пропозицію міського голови Львова Андрія Садового затримати та обміняти на полонених моряків одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» та кума президента Росії Віктора Медведчука. Про це 26 листопада повідомила прес-служба ОПЗЖ.

За інформацією ОПЗЖ, таке рішення київський суд ухвалив ще 21 листопада, проте станом на 26 листопада текст рішення Печерського суду не опублікований у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Нагадаємо, 4 грудня 2018 року Андрій Садовий у своєму відеозверненні запропонував обміняти Віктора Медведчука на українських моряків, які потрапили у російський полон.

«Я пропоную його затримати за державну зраду. Ми можемо його обміняти не тільки на наших моряків, які сьогодні є в полоні», – зокрема, сказав Садовий.

Як йдеться у повідомленні на сайті ОПЗЖ, Віктор Медведчук подав до суду через те, що прокуратура самостійно не відреагувала на це звернення Садового. Медведчук вважає заяву Садового закликом до підготовки і скоєння злочину проти нього.

«Злочинні дії Садового були спрямовані на дискредитацію гуманітарної місії Віктора Медведчука як спецпредставника в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Сході України, а також служили інструментом політичного переслідування, залякування і погроз», – стверджує ОПЗЖ.

Таким чином Печерський суд Києва суд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити проти Андрія Садового кримінальне провадження за ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч.4 ст. 27 (підбурювання до злочину) та ст. 149 ККУ (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Нагадаємо також, що у середу Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід для Андрія Садового у справі звинувачень з боку САП.