В Україні з 1 липня зросли пенсії для двох категорій пенсіонерів: учасників бойових дій і громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Підвищені пенсії людям виплатять у серпні з доплатою різниці за липень.

Відповідно до рішення уряду, мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій зросла на 45% відсотків або ж на 834,3 грн.

Також Кабмін підвищив на 2000 грн виплати військовослужбовцям, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року. З 1 липня мінімальна пенсійна виплата з урахуванням надбавок, підвищень і доплат становитиме 3854 грн.

Згідно з даними міністерства соціальної політики, що таке підвищення стосуватиметься 400 тис. українців.

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС, виросли від 80% до 200%:

Для людей з I групою інвалідності – з 2780 грн до 6000 грн;

Для II групи – з 2317,5 грн до 4800 грн;

Для III групи – з 2039,4 грн до 3700 грн;

Для дітей з інвалідністю – з 1854 грн до 3700 грн.

Із 2022 року ці виплати підпадатимуть під щорічну індексацію (відбувається 1 березня), йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Окрім того, збільшився розмір щомісячної державної адресної допомоги до пенсії для осіб з інвалідністю, яка настала внаслідок аварії на ЧАЕС. Із урахуванням доплати мінімальна пенсія цієї категорії становитиме:

Для I групи інвалідності – 10340,35 грн (було 5283,9 грн);

Для II групи – 8272,28 грн (було 4727,7 грн);

Для III групи – 6204,21 грн (було 4171,5 грн).

Загалом це стосуватиметься близько 40 тис. громадян.

Учасники бойових дій і чорнобильці отримають перші підвищені пенсії в серпні, також їм виплатять різницю між новим розміром пенсії і тим, який був у липні. Перерахунок відбудеться автоматично, подавати заяви або йти до регіональних відділень Пенсійного фонду не потрібно.

Нагадаємо, до кінця 2021 року пенсійні виплати збільшать для 10,5 млн українських пенсіонерів. Перегляди виплат для різних категорій отримувачів заплановані в липні, вересні, жовтні та грудні.