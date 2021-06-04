Мінсоцполітики повідомило про підвищення пенсій до кінця 2021 року
Виплати збільшать для 10,5 млн пенсіонерів
До теми
До кінця 2021 року пенсійні виплати збільшать для 10,5 млн українських пенсіонерів. Перегляди виплат для різних категорій отримувачів заплановані в липні, вересні, жовтні та грудні, повідомила під час виступу у Верховній Раді міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, у другому півріччі 2021 року Мінсоцполітики планує наступні етапи підвищення пенсій:
1 червня. Індексація (на 11%) для близько 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначили 2018-2019 рр., а також для громадян віком від 65 років, які отримують мінімальну пенсію.
1 вересня. Перерахунок виплат для потерпілих на виробництві, який стосуватиметься 200 тис. людей. Середній розмір підвищення – 430 грн.
1 жовтня. Доплата 400 грн пенсіонерам віком 75-80 років. Мінімальна пенсійна виплата для них становитиме 2,5 тис. грн. Наступного року мінімальні виплати також будуть проіндексовані.
1 грудня. Мінімальна пенсія збільшиться до 2,6 тис. грн.
Уряд також планує з 1 січня 2022 року збільшити на 40% пенсій для 30 тис. ліквідаторів аварії на ЧАЕС, однак для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроект в другому читанні.
Нагадаємо, із 1 червня близько 700 тис. пенсіонерів, які працюють, отримають перерахунок пенсій. Він стосуватиметься лише пенсіонерів, які працюють, а саме тих, в кого з'явився додатковий стаж у 24 місяці або менше, але з часу призначення пенсії минуло понад два роки.