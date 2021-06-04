До кінця 2021 року пенсійні виплати збільшать для 10,5 млн українських пенсіонерів. Перегляди виплат для різних категорій отримувачів заплановані в липні, вересні, жовтні та грудні, повідомила під час виступу у Верховній Раді міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, у другому півріччі 2021 року Мінсоцполітики планує наступні етапи підвищення пенсій:

1 червня. Індексація (на 11%) для близько 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначили 2018-2019 рр., а також для громадян віком від 65 років, які отримують мінімальну пенсію.

1 вересня. Перерахунок виплат для потерпілих на виробництві, який стосуватиметься 200 тис. людей. Середній розмір підвищення – 430 грн.

1 жовтня. Доплата 400 грн пенсіонерам віком 75-80 років. Мінімальна пенсійна виплата для них становитиме 2,5 тис. грн. Наступного року мінімальні виплати також будуть проіндексовані.

1 грудня. Мінімальна пенсія збільшиться до 2,6 тис. грн.

Уряд також планує з 1 січня 2022 року збільшити на 40% пенсій для 30 тис. ліквідаторів аварії на ЧАЕС, однак для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроект в другому читанні.

Нагадаємо, із 1 червня близько 700 тис. пенсіонерів, які працюють, отримають перерахунок пенсій. Він стосуватиметься лише пенсіонерів, які працюють, а саме тих, в кого з'явився додатковий стаж у 24 місяці або менше, але з часу призначення пенсії минуло понад два роки.