Із 1 червня близько 700 тис. пенсіонерів, які працюють, отримають перерахунок пенсій. Про це повідомив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі телеканалу «UA: Перший».

Перерахунок стосуватиметься лише пенсіонерів, які працюють, а саме тих, в кого з'явився додатковий стаж у 24 місяці або менше, але з часу призначення пенсії минуло понад два роки.

Доплати за квітень і травень, які залежать від стажу та зарплати, такі пенсіонери отримають автоматично.

«Не можу сказати, наскільки зросте [пенсія] у кожного, тому що все залежить від заробітної плати і стажу, тобто індивідуальні розрахунки, але в середньому десь зростання на 170-180 грн», – зазначив Микола Шамбір.

Наразі в Україні працює кожен четвертий пенсіонер – це близько 2,7 млн осіб. Цього разу перерахунок стосуватиметься близько 700 тис. пенсіонерів.

Для ще 2 млн пенсіонерів, що працюють, – тих, кому пенсія була призначена чи перерахована до 1 квітня 2019, – пенсії перерахували у березні. Це виникло після переходу із щомісячної на щоквартальну звітність щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ), з якого формується Пенсійний фонд.

Станом на 1 квітня цього року середня пенсія в Україні становила 3,7 тис. грн на місяць.