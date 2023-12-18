У Львові завершився 15-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art. Переможців визначало міжнародне та національне журі, до якого увійшли Юкка-Пекка Лааксо, Лаума Каудзіте, Анна Онуфрієнко, Оксана Волошенюк, Катерина Сліпченко, Валерій Мирний та Антон Фролов, а також глядачі.

За увагу журі та глядачів змагалися 29 фільмів – 19 у національній та 10 в міжнародній програмах.

Найкращим фільмом за версією журі став «Сусід Абді» Дуове Дійкстра (Нідерланди). На думку жирі, фільм представляє новий неординарний спосіб говорити на екрані про травматичний досвід з іронією, креативністю та ніжністю. Він розповідає історію молодої людини, яка подолала чимало випробувань, але, незважаючи на це, не втратила оптимізму та почуття гумору. Цей фільм майстерно використовує і водночас грайливо розкриває кінематографічну ілюзію, показуючи зворотний бік кінопроцесу, руйнуючи межі між реальністю та вигадкою.

У центрі сюжету – уродженець Сомалі Абді, який відтворює своє життя, позначене війною та злочинністю, з допомогою свого сусіда та режисера Дауе. Шляхом ігрових реконструкцій у студії спецефектів вони вирушають у відверту та дослідницьку подорож болючою історією, зосереджуючись при цьому на творчому процесі.

Спеціальні відзнаки отримали фільми «Безхатько» (Дін Вейз, Південна Африка) та «Квіти з іншого двору» (Хорхе Кадена, Швейцарія). На думку журі «Безхатько» заслуговує на окрему згадку за те, що ставить багато запитань про людські цінності, гідність та відповідальність і залишає відповіді на них нам, глядачам цього короткометражного фільму. Фільм ««Квіти з іншого двору» розповідають, як на півночі Колумбії група квір-активістів використовує екстравагантні перформативні дії, щоб засудити катастрофічну експлуатацію найбільшої вугільної шахти країни.

За версією глядачів найкращим фільмом міжнародної конкурсної програми став фільм «Хлорка» Таноса Сіхогіоса (Греція, Німеччина).

Найкращим фільмом національної конкурсної програми став фільм «Вибухи біля музею» (на головному фото) Романа Хімея та Яреми Малащука.

На думку журі у фільмі фіксація воєнних злочинів поєднана з екстраординарною художньою формою. Переконливий доказ того, що цивілізація варварства – це коли спочатку намагаються руйнувати наративами, потім зброєю.

У картині йдеться про розграбований російськими окупантами 24–26 жовтня Херсонський краєзнавчий музей. За два тижні до того, як українські військові звільнили Херсон, російські окупаційні сили здійснили стратегічну крадіжку, вилучивши з музею/регіону багатовікову історію України. Звуки обстрілів і ракетних ударів було зафіксовано під час зйомок у музеї 12 грудня, менш ніж за два кілометри від російсько-окупованої території.

Спеціальними згадками національного конкурсу відзначені «Войси з Бахмута» Ігора Бабаєва та «Алое, фікус, авокадо та шість драцен» Марти Смеречинської.

На лумку журі фільм «Войси з Бахмута» вражає своїм поєднанням голосу та візуального ряду.

Нагадаємо, це історія про спробу відновити близькість на відстані війни, розказана в голосових повідомленнях іноземної кореспондентки, яка перебуває в прифронтовому місті у 2022 році.

Картини Марти Смеречинської також майстерно поєднує звук та зображення, створюючи контраст між особистим та загальним, між теплим та холодним, між присутнім та відсутнім. Це відчуття катастрофи яке передане через побутові дрібниці. Серед сотень коробок, на яких написані адреси українських міст, – пральна машина, обмотана скотчем, метрові кімнатні рослини з корінням і дитячі малюнки. Це місце нагадує склад втрачених речей.

За версією глядачів найкращим українським фільмом стала картина Ґали Козютинської «Лелеки завжди повертаються додому». Герої фільму, Ґала та Віктор, шукають свій рай на землі. Навіть під час війни. Тому вони купують занедбаний будиночок в Карпатах та починають його відбудовувати. Це місце, де панує мир та спокій, де можна вирощувати свою їжу, мовчати, бути беззахисними та пити каву з видом на гори та гніздо лелек. Але настає зима, яблуня у дворі замерзає, а війна сягає раю.

Нагадаємо, фестиваль Wiz-Art тривав у Львові з 15 по 17 грудня. У програмі було дві конкурсні та декілька позаконкурсних програм.