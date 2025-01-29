Абітурієнти зможуть перевірити свої знання

Для майбутніх вступників організували всеукраїнський пробний НМТ. Його можна безкоштовно пройти у ZnoHub.

На тестуванні відтворять ідентичні до справжнього НМТ умови, під час якого абітурієнти відчують атмосферу і зрозуміють свій рівень підготовки. Наступного дня відбудеться розбір помилок.

Пробний НМТ дасть розуміння, над чим треба ще попрацювати і як краще підготуватися до справжнього тестування.

«На учасників чекає повна симуляція реального іспиту: ви зможете протестувати свої знання, а також рівень підготовки до іспиту. Це реалістичні умови складання іспиту: розбираєтесь із завданнями та прокачуєте свою витримку на реальних прикладах», – зазначають організатори.

Всеукраїнський пробний НМТ пройде онлайн 1 лютого. Охочим долучитися треба заповнити форму.

Нагадаємо, основна сесія НМТ у 2025 році відбудеться з 14 травня до 25 червня. З 6 березня розпочнеться реєстрація.