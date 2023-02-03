В Україні перше приватне підприємство уклало контракт на імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу. Йдеться про деревообробне підприємство «Кроноспан» з Рівненщини. Керівництво області очікує, що завдяки цьому знизиться навантаження на енергосистему. Водночас перевага для заводу в тому, що підприємство не залежатиме від планових відключень електроенергії.

Як повідомив у четвер, 2 лютого, голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, підприємство «Кроноспан» стало першим в Україні, яке уклало контракт на імпорт електроенергії та вже її отримує.

«Це гарний механізм для інших підприємців Рівненщини. Адже, незважаючи на те, що імпортна електроенергія у середньому дорожча на 70%, переваги очевидні. Наприклад, для «Кроноспана» – це додатковий ресурс, який становить більше половини загального обсягу споживання електроенергії підприємством», – йдеться у повідомленні. За прогнозами, це дозволить також знизити навантаженість на загальну систему енергопостачання області.

На сторінці підприємства інформацію підтвердили та зазначили, що електроенергію купують в країн ЄС. «Тримаємо економічний фронт. Працюємо. «Кроноспан» підтримав ініціативу Міністерства економіки України та першим в Україні уклав контракт на імпорт електроенергії з ЄС», – зазначили в дописі.

Згідно з інформацією на YouControl, ТОВ «Кроноспан-Рівне» належить іноземним власникам і є філією австрійської компанії. Деревообробний завод працює в селі Городок неподалік Рівного. На підприємстві виготовляють ДСП та ОСП (деревностружкові та орієнтовано-стружкові плити).

Як повідомляють в Рівненській військовій адміністрації, укласти угоди для закупівлі електроенергії можуть й інші підприємства. Для цього необхідно звернутись в департамент економічного розвитку ОДА.

Алгоритм отримання електроенергії із зовнішніх джерел для бізнесу передбачає укладання угоди з оператором ринку, який самостійно закуповує електроенергію та узгоджує з «Укренерго» ланцюжок поставки кінцевому споживачу. Відповідний механізм уряд затвердив 3 січня цього року.

«Нам вдалося створити прийнятний робочий механізм. Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину. Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії», – зазначала міністерка економіки Юлія Свириденко.