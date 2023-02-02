Ситуація з енергопостачанням в Україні вже у четвер, 2 лютого, почне покращуватись через зниження обсягів дефіциту потужності. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

«Завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких енергоблоках теплової генерації та погодним умовам очікується зниження обсягів дефіциту потужності порівняно із вчорашнім днем. Так, очікуваний дефіцит на вечірній максимум становитиме близько 19% від потреби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що складною залишається ситуація зі знеструмленнями у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Крім того, через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

Своєю чергою, в НЕК «Укренерго» додали, що до всіх обленерго доведено дещо збільшені ліміти споживання у зв'язку зі скороченням дефіциту. Нині перевищення лімітів не фіксується. Водночас протягом доби у разі недотримання лімітів будуть застосовуватися аварійні відключення.

«Споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. Генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів», – заявили в «Укренерго».

Там нагадали, що причина дефіциту – російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції та високовольтна мережа.

«До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях. Втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту та включенням у роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії.