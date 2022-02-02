В'ячеслав Демченко призначений в.о. голови Держмитслужби у листопаді 2021 року

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на В'ячеслава Демченка в листопаді 2021 року. Колишній керівник управління розвідки Державної прикордонної служби – особа не публічна, тому ЗМІ про нього відомо не багато.

Своє перше велике інтерв'ю про відмінності роботи в Держприкордонслужбі та Держмитниці, боротьбу з корупцією, контрабанду та інше В'ячеслав Демченко дав 24 каналу, з дозволу якого ZAXID.NET робить републікацію розмови.

Нова посада, завдання та особливості роботи на Держмитниці

Ви вже 3 місяці перебуваєте на новій посаді. Це ваше перше велике інтерв'ю для ЗМІ. Ви не дуже публічна персона. Скажіть, чому ви раніше не виходили на широку аудиторію?

На жаль, протягом своєї професійної діяльності я не був публічною людиною. І зараз доводиться щось міняти в житті. Останні 3 місяці я працюю в Митній службі, і мої принципи роботи багато в чому змінилися. Я повинен бути публічним. Я не виходив із заявами на публіку, щоб спочатку розібратися з новими викликами. Я хотів вивчити детальніше глобальні питання, які стоять перед відомством.

Коли вас призначали в листопаді 2021 року, пан Арахамія говорив, що ваша експертиза допоможе і в плані зміцнення українських кордонів, що є важливим питанням на тлі агресії Росії. Все тому, що ви прийшли з Держприкордонслужби. Які основні проблеми ви помітили на митниці за ці три місяці?

Дуже складно порівнювати Державну митну службу і Держприкордонслужбу – це два різних органи, дуже багато відмінностей.

Перше питання, яке мене здивувало на митниці – це те, що зарплата митника коливається від 9 до 17 тисяч гривень. Людина, яка відповідає за наповнення скарбниці, відповідає за економічну безпеку, отримує мізерні гроші.

Дуже здивувало те, що немає так званої спадковості поколінь. У Держприкордонслужбі є відповідні навчальні заклади, які випускають курсантів. Вони займають відповідальні місця і потім ростуть кар'єрними сходами. В митниці такого немає, і за комплектацію відповідають два вузи, які не належать самій митниці.

В Ірпені та Дніпрі студенти іноді не хочуть йти в Митну службу, бо митний брокер, на якого вони навчаються, отримує більше, аніж митник.

В'ячеслав Демченко. Фото: Валентина Поліщук/24 канал

Також серед основних вимог до відомства можна знайти питання про наповнення бюджету. Вам ставили подібні KPI після призначення?

Це теж було одним із завдань. Другим я б назвав – боротьбу з корупцією, і третє – це взаємодія з митними службами суміжних країн, з якими у нас спостерігається найбільший товарообіг.

Індикатив (показник того, скільки митниця повинна зібрати для бюджету) минулого року був 413 млрд грн, ми ж зібрали 455 млрд, що приблизно на 17% більше, ніж передбачалося. Зараз індикатив на перший місяць був 33 млрд, але ми його також перевиконали на 19,7%.

Ця проблема має вирішуватися в тісній взаємодії з бізнесом, тому що бізнес – це наші партнери, які і наповнюють наш бюджет.

Кадри та співпраця з іншими країнами

Завдяки чому вдалося отримати такі результати? Можливо, ви вже сформували нову команду або запустили низку реформ?

У відомстві багато грамотних і професійно підкованих людей. Головне – цих людей побачити і дати їм кредит довіри. У нашій системі посадова особа призначається на випробувальний термін – в середньому це 6 місяців. Людина отримує тимчасову посаду, і потім можна зробити висновки. Зараз ці випробувальні терміни є у кожного співробітника, і у мене також.

Ви відзначили серед одного із завдань – роботу з певними країнами. З ким конкретно?

Ми провели переговори з колегами з Китаю та Кореї. Наприклад, що стосується корейських авто – ми побачили, що необхідно мінімізувати корупцію. Ми також зустрілися з представниками посольств. У нас були укладені договори і створені робочі групи, які можуть отримати точну вартість товару, вагу і код товару (стосується Китаю і Кореї), щоб оцінити одиниці, які заходять в Україну. В цьому випадку під час розмитнення ми частково спираємося на дані партнерів.

Розмитнення авто, контрабанда та боротьба з корупцією

До речі, про корейські авто. Нещодавно була новина про те, що в Чорноморському порту на розмитненні «зависли» понад 4 тисячі машин. Можливо, ви знаєте деталі цієї справи?

Проблема з'явилася ще минулого року. Особи, що представляють недобросовісний бізнес, дуже хотіли завозити авто за заниженою вартістю. Ви повинні розуміти, що вартість доставки корейської машини приблизно становить від 1 200 до 1 300 доларів (34-37 тисяч гривень). І сама машина не може коштувати 200-300 доларів. Після спілкування з корейськими партнерами, ми з'ясували реальну вартість.

Питання підняли на початку моєї каденції – на початку грудня 2021. Тоді прийшло перше судно з авто, зараз – друге. Чесний бізнес, який розмитнює від 50 до 70 таких авто в день, повинен розуміти, що є корейські авто, які купуються в бюро Кореї з пробігом 500-600 тис. км, тому ціна менша, ніж на ринку.

Є і брендові авто, які купуються у власників, і там ціни інші, але всі гроші повинні йти в бюджет, щоб далі фінансувати НД (національний дохід – ред.), правоохоронні органи і так далі.

В'ячеслав Демченко. Фото: Валентина Поліщук/24 канал

А як би ви оцінили співпрацю з іншими відомствами?

На своїй минулій посаді я дуже близько працював з правоохоронцями, НАБУ, НАЗК, СБУ, прикордонною службою. Вони дають ту безцінну інформацію, яка нам так потрібна.

І як ви ставитеся до криміналізації контрабанди? Про це зараз багато говорять.

Я вважаю, що контрабанда повинна бути криміналізована. У всіх сусідніх країнах це є кримінальним правопорушенням. Крім того, там оперативною діяльністю часто займаються підрозділи митниці. Єдине питання – треба визначити в грошовому еквіваленті поріг, за рамками якого діяльність буде розглядатися як контрабандистська.

І як боротися з контрабандою? Ви вже продумували стратегію?

Контрабанда – давнє явище, від якого страждає весь світ. Так, ми зараз чітко займаємося цим питанням. Я зараз вивчаю досвід інших країн. Наприклад, мені дуже імпонує досвід Азербайджану, який домігся повної цифровізації, де митник фактично не приймає рішень на пропуск або недопуск. Цим займається комп'ютер, слідуючи певним параметрам.

До цього потрібно прагнути, але ми завжди маємо йти своїм шляхом і взяти найкраще з досвіду інших держав. Я вважаю, що потрібна повна цифровізація. Необхідно усунути митника, як особу, що приймає рішення.

Другий момент – це відповідність зарплат тому рівню, який змусить задуматися – варто пропустити контрабанду чи боротися за своє місце? Митник повинен отримувати 25-30 тисяч гривень, тому що він займається економічною безпекою держави. У нас є проблема, наприклад, митники 10 років не можуть отримати форму.

Третє – домігшись від країн-партнерів цін на товари, даних про контейнери, ми зможемо точно розуміти, що до нас заходить. Необхідно більше сканерів, у нас зараз є 40-50% від необхідного і сканувальні здібності обмежені.

Також, повторюся, нас турбує оновлення кадрів. Плануємо запрошувати молодь та студентів на практику. Ще у нас стартував експеримент із залучення учасників АТО/ООС для подальшої роботи на митниці.

Хотіла б уточнити з приводу важливого нюансу – роботи з санкційним списком РНБО, конкретно компаніями, які займаються контрабандою.

Ще на попередній роботі неодноразово брав участь у засіданнях РНБО. Ми дуже тісно співпрацюємо і зараз. Є багато інформації від СБУ та ДБР. Наразі юридичною підставою для затримання є список (санкції) або інформація правоохоронців.

Зараз вплив осіб зі списку санкцій на діяльність митниці мінімізований. Основне завдання – повністю виключити їхній вплив, забезпечити бізнесу чесну конкуренцію, єдині та прозорі умови при митному оформленні.

Інформацію від останніх ми заносимо в свою базу даних. Також ми дивимося дані бухгалтерів, брокерів, розслідуємо, чи не створив контрабандист нову фірму. Є маркери, щоб визначити шахрая.

Проект з Мінінфраструктури та відносини з керівництвом

Нещодавно була інформація про те, що Кабмін доручив передати пункти пропуску на кордоні Міністерству інфраструктури. Як ви ставитеся до такого рішення?

Тут питання більше не про передачу, а про реконструкцію в межах проекту з Мінінфраструктури. 8 пунктів пропуску модернізують під їхньою егідою – це означає збільшення пропускної спроможності, умови для перетину кордону за європейськими стандартами. Міністерство готове підставити плече, тому будь-яке поліпшення на кордоні – це добре. Тим більше, що потім вони будуть передані на баланс митної служби.

Скажіть чесно, на вас намагаються впливати?

Чесно, вважаю себе досить самостійним керівником. Я маю певний життєвий досвід. Я 27 років провів на військовій службі. Війна навчила мене приймати рішення та нести за них повну відповідальність. Тому тиснути на мене або змушувати приймати рішення, які суперечать моїм життєвим принципам і державним інтересам – безперспективно.

Ми вже точно не можемо сказати, який ви за рахунком голова митниці за президента Зеленського. Це місце – прокляте?

Мені не важливо, який я за рахунком і як довго буду на цій посаді. Я бачу щире бажання президента змінити ситуацію, яка десятиліттями існувала на митниці. За такої підтримки у мене немає можливості не впоратися з цим важким, але цілком здійсненним завданням.

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