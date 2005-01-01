Петро Порошенко готовий ввести кримінальну відповідальність за контрабанду

Президент України Петро Порошенко заявив про готовність за запитом бізнесу розробити законопроект про введення кримінальної відповідальності за контрабанду. Про це голова держави повідомив на зустрічі з бізнесом у Києві, інформує УНІАН.
«Я вважаю, що якщо у нас є заборона і немає відповідальності - це не спрацює. Якщо зараз бізнес говорить, і доручає нам, уряду, парламенту введення кримінальної відповідальності за контрабанду - я готовий, посилаючись на вас, розробляти відповідні законопроекти», – сказав президент.
У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що боротьба з контрабандою є однією з ключових завдань уряду.
«У нас є інформація про наявність «обрізаного транзиту», коли товари заходять нібито транзитом через Україну, а потім діваються невідомо куди. Часто контрабанду організовують правоохоронці», – зазначив він.
Гройсман також заявив, що боротьба з контрабандою є елементом захисту сумлінного бізнесу і буде продовжена.
Зазначимо, що у липні 2016 року Володимир Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій.
Вже у травні Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу з митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України та Митною та прикордонної службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн.
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