Українські та британські податківці вилучили партію контрабандних сигарет вартістю ₴15 млн

Податковою міліцією ДФС спільно з Державною службою Великобританії з митних та податкових зборів (UK HMRC) ліквідовано схему незаконного переміщення тютюнових виробів з країн Близького Сходу транзитом через території України та країн Європи до Великобританії, а також їх незаконного збуту на території нашої держави. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

Як розповіли у відомстві, у рамках співпраці від британських правоохоронних органів було отримано інформацію про те, що до одного з портів Одеської області мав надійти контейнер з партією нелегальних сигарет з ознаками підробок.

У подальшому товар планували доставити через території України та країн Європи на адресу британської фірми, яка припинила свою діяльність ще у середині року.

Фото Сергія Білана

«Під час здійснених заходів, після прибуття вищевказаного контейнеру в Україну, на підставі ухвали одного із судів Києва, співробітниками податкової міліції, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, було проведено його обшук на території порту. Виявлено та вилучено 1795 коробів (897 500 пачок) сигарет без марок акцизного податку, з написами на пачках ForDutyFreeSaleOnly. Їх орієнтовна вартість 15 млн грн.», - зазначено в повідомленні.

Проте за інформацією британських партнерів, у випадку надходження вказаної партії сигарет на «чорний» ринок Великобританії, фактичне ненадходження акцизного податку становило б 4,8 млн. фунтів стерлінгів або у перерахунку майже 170 млн грн. Відповідно до ухвали одного із районних судів м.Києва на вилучені сигарети сьогодні накладено арешт.

Наразі триває подальше досудове розслідування інциденту.