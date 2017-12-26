Петро Порошенко підписав закон про скасування скорочення 5 тис. прокурорів

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який скасовує скорочення 5 тис. співробітників органів прокуратури з 1 січня 2018 року. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №7160 на сайті Верховної Ради, інформує LB.ua.

Відповідні зміни були внесені Верховною Радою в закон «Про прокуратуру» 7 грудня. Тоді депутати скасували норму закону про прокуратуру, згідно з якою з 1 січня 2018 року чисельність працівників органів прокуратури повинна становити 10 тис. осіб. Рада визначила, що загальна чисельність співробітників органів прокуратури становить не більш ніж 15 тис. осіб.

Нагадаємо, у грудні 2014 року Рада встановила, що чисельність прокурорів повинна бути на рівні 15 тис. осіб. Але в липні 2015 року парламент уніс зміни в цей закон, прописавши, що загальна чисельність співробітників органів прокуратури становить 15 тис. осіб зі зменшенням кількості з 1 січня 2018 року до 10 тис. осіб. Цього домагався тодішній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.