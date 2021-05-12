Адвокати п'ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка найближчим часом подадуть перший позов за наклеп проти журналіста Дмитра Гордона, повідомив адвокат Ілля Новіков.

«7 травня цього року в ефірі ток-шоу “Свобода слова” відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки. Саме він заявив і зробив це у формі твердження, що п'ятий президент України Порошенко “вступив у злочинну змову з [президентом Росії Володимиром] Путіним і наказав у рамках цієї злочинної оборудки українській армії полишити Маріуполь», – сказав Новіков на брифінгу в середу, 12 травня.

Новіков.

Він зазначив, що ніхто не оскаржує право Гордона критично висловлюватися про політику Порошенка, однак «йдеться про зловживання свободою слова».

Адвокат зазначив, що наклеп, навіть якщо він супроводжується словами «я вважаю», «це моя думка», а далі йде не думка, а твердження, не має імунітету.

«Ми анонсуємо, що найближчим часом, в найближчі дні, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде представлений перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним поширення цього твердження», – заявив Новіков.

«У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає. Так чи інакше буде можливість дати пояснення не в форматі ток-шоу, яке мало до чого зобов’язує, а в форматі формалізованої судової процедури. до цього давно йшло, і очевидно цей момент настав», – зазначив Новіков.

Зазначимо, що 7 травня в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» Дмитро Гордон заявив, що керівництво Росії й України вступили у злочинну змову щодо Маріуполя.

«Я знаю, що керівництво України здійснило злочинну угоду з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь. Порошенко з Путіним домовились, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії був даний наказ вийти з Маріуполя», – сказав Гордон і додав, що місто від «русского мира» врятували бійці «Азову». Заява Гордона досі опублікована на каналі Савіка Шустера в YouTube.