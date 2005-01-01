Петро Порошенко ускладнив росіянам в'їзд до України

Порошенко ввів у дію рішення РНБО, яке передбачатиме попередню перевірку підстав для в'їзду іноземців з держав міграційного ризику

Президент України Петро Порошенко в середу, 21 березня, зробив чинним рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО), яке передбачає попередню перевірку підстав для в'їзду іноземців з країн міграційного ризику, зокрема, росіян, в Україну. Про це повідомляє прес-служба президента.

Громадяни зі списку країн міграційного ризику, і, в першу чергу, громадяни Росії, повинні будуть завчасно по електронних каналах повідомляти органам влади України про намір здійснити поїздку.

Для цього Радбез також доручив Кабміну протягом місяця розробити і внести до парламенту необхідні зміни до законів про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та про прикордонний контроль.

Крім цього уряду доручили підготувати зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які посилять відповідальність за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів, а також за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

Згідно з рішенням РНБО, протягом двох місяців повинен бути підготовлений і затверджений порядок реєстрації іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон України; порядок інформаційної взаємодії суб'єктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства; порядок заповнення та використання імміграційної картки, зокрема під час перевірки підстав для в'їзду в Україну, продовження терміну перебування іноземців та осіб без громадянства на її території.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року Україна в тестовому режимі запустила біометричний контроль на кордоні з Росією.