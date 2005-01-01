Україна в тестовому режимі запустила біометричний контроль на кордоні з Росією

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:491580

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Україна в тестовому режимі запустила біометричний контроль на кордоні з Росією
фото Держприкордонслужби
В основних пунктах пропуску застосовують спеціальні мобільні комплекси

В середу, 27 грудня, Україна в тестовому режимі запустила біометричний контроль на кордоні з Росією. В основних пунктах пропуску застосовують спеціальні мобільні комплекси, повідомляє ТСН.

Це зроблено для перевірки готовності українських прикордонників до масштабнішого старту, запланованого на 1 січня 2018 року.

З нового року у 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту та в аеропортах запрацює нова система фіксації біометричних даних. Вона не лише дозволяє контролювати термін перебування в країні, але й під’єднана до баз Інтерполу.

Перевірятимуть паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. За словами прикордонників, технічні проблеми з в’їздом в Україну можуть виникнути - лише у туристів, які не мають біометричних паспортів.

«Мобільні комплекси зможуть пересуватися з місця на місце. 27 числа в тестовому варіанті ми спробуємо використовувати їх на різних ділянках українсько-російського кордону, щоб протестувати саму систему, подивитися готовність наших робочих місць до більш масштабного старту 1 січня», – сказав спікер Держприкордонслужби Олег Слободяна Слободян, якого цитує «112 Україна».

За його словами, на пунктах пропуску в районі проведення АТО біометрична перевірка російських громадян відбуватися не буде, вони не зможуть перетнути КПВВ, якщо заїхали з непідконтрольної території.

Також в ДПСУ зазначили, що біоконтроль на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом не стосуватиметься громадян України, які проживають на півострові.

Наразі першими прикордонними пунктами пропуску, де в тестовому режимі запрацював біометричний контроль, стали Гоптівка на Харківщині та Бачівськ на Сумщині.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО про введення біометричного контролю на кордоні.

Документом передбачається, що з 1 січня 2018 року розпочинає функціонування національна система біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства під час перетину держкордону.

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