В ДПСУ назвали перші два пункти пропуску на кордоні з Росією, де запрацює біометричний контроль

Комплекси біометричного контролю на кордоні з Російською Федерацією запрацюють з 27 грудня у тестовому режимі

Першими прикордонними пунктами, де в тестовому режимі вже з 27 грудня запрацює біометричний контроль, стануть пункти пропуску Гоптівка та Бачівськ. Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє «Укрінформ».

У цьому випадку мова йде про тестовий режим і мобільне обладнання для реалізації нової політики щодо в'їзду іноземців в Україну.

За його словами, наразі тривають останні технічні приготування, і вже 1 січня ця система запрацює на всіх пунктах пропуску.

Також спеціальне обладнання з'явиться і у прикордонників на адмінкордоні з окупованим Кримом, але там перевірки будуть проводитися не в обов'язковому порядку, а лише щодо тих осіб, хто викличе підозру прикордонника.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Державна прикордонна служба має намір запустити систему фіксації біометричних даних іноземних громадян і осіб без громадянства з 1 січня 2018 року. Однак система буде запущена не на всій протяжності кордону, як планували раніше.