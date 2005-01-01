Петро Порошенко за 2017 рік отримав понад 60 тис. звернень від українців

У 2018 році з держбюджету на фінансування Адміністрації президента передбачено 1 млрд 61 млн грн

Президент України Петро Порошенко у 2017 році отримав 60116 звернень від громадян України і 5398 - з території іноземних держав. При цьому 3860 звернень з-за кордону були направлені в електронному вигляді, повідомляє телеканал «112 Україна» з посиланням на інформацію Адміністрації президента.

Як повідомляється, всього у 2017 році до голови держави надійшло 12769 документів, серед яких проекти нормативних актів, нагородних і кадрових документів, звернень народних депутатів, громадських і партійних організацій.

При цьому в Адміністрації президента не уточнили кількість подарунків, сувенірів і книг, які отримав президент в минулому році, оскільки на даний час проводиться їх опис. Список цих предметів мають намір затвердити і передати у фонд президентів України до 15 квітня 2018 року.

До слова, у 2018 році із загального фонду державного бюджету на фінансування адміністрації президента України виділяється 1 млрд 61 млн грн, що на 30% більше, ніж у 2017 році (816 млн грн).