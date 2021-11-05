Американська компанія Pfizer заявила, що її експериментальна таблетка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Про це йдеться у заяві компанії, опублікованій у п’ятницю, 5 листопада.

Компанія опублікувала попередні результати дослідження ліків Paxlovid. За даними Pfizer, із 607 учасників випробування, які отримували таблетку у поєднанні з препаратом проти ВІЛ «Ритонавір», який допомагає цим пігулкам довше залишатися активним в організмі, протягом п’яти днів з моменту появи симптомів, було шість госпіталізацій та нуль смертей. Для порівняння: серед 612 людей, які отримали плацебо, було виявлено 41 госпіталізацію та 10 смертей.

Учасники дослідження не були вакциновані, хворіли на коронавірус, мали від легкого до помірного ступеня тяжкості хвороби та вважалися пацієнтами з високим ризиком госпіталізації через проблеми зі здоров’ям (ожиріння, діабет або хвороби серця). Лікування почалося на третій-п’ятий день після появи перших симптомів та тривало п’ять днів.

Загалом лікування складається із 30 таблеток, які потрібно вживати впродовж п’яти днів. Сюди входять 10 таблеток «Ритонавіру». Таблетки досі тестувалися переважно на пацієнтах із групи високого ризику, але Pfizer також проводить випробування на пацієнтах з низьким рівнем ризику та на людях, які мешкають в одному будинку з інфікованими вірусом.

Компанія Pfizer не повідомила подробиць про побічні ефекти, але зазначила, що частота проблем у групах була однаковою та складала близько 20%. Pfizer заявила, що звернеться до американського та міжнародних регуляторів з проханням дозволити її таблетку «якнайшвидше».

Зазначимо, що це не перший у світі пероральний препарат від коронавірусу. Є ще також таблетки від американської компанії Merck, він називається Молнупіравір. Курс лікування Merck складає 40 таблеток протягом п’яти днів. Цей препарат працює, втручаючись у генетичний код коронавірусу, що є новим підходом до руйнування вірусу, зазначає «Бабель». 4 листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила Молнупіравір. Результати дослідження (у ньому взяли участь 775 людей) свідчать, що тільки 7,3% пацієнтів, які отримали таблетки від Merck, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як у групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%.

4 листопада Міністерство охорони здоров’я дозволило випробувати в Україні таблетки від Merck і Pfizer.