Якщо виникають сумніви, завжди краще перевірити правильність написання слова

Іноді на письмі виникають сумніви, як правильно писати те чи інше слово – разом, окремо чи через дефіс. Сьогодні з’ясуємо, як писати правильно – «під час», «під-час» чи «підчас».

Згідно з українським правописом, ця прийменникова сполука пишеться окремо – під час.

Приклад: «Під час снігопаду хатину замело снігом».

Однак є один варіант, коли можна писати разом. «Підчас» – це юшка з молодих буряків та гички. Але у цьому випадку слово є іменником і наголос падає на перший склад.

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