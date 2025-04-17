«Під час» чи «підчас»: як правильно писати за новим правописом
Іноді на письмі виникають сумніви, як правильно писати те чи інше слово – разом, окремо чи через дефіс. Сьогодні з’ясуємо, як писати правильно – «під час», «під-час» чи «підчас».
Згідно з українським правописом, ця прийменникова сполука пишеться окремо – під час.
Приклад: «Під час снігопаду хатину замело снігом».
Однак є один варіант, коли можна писати разом. «Підчас» – це юшка з молодих буряків та гички. Але у цьому випадку слово є іменником і наголос падає на перший склад.
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