У львівській книгарні під час лекції про Голокост невідомий кинув димову шашку

Задимлена презентаційна зала львівської книгарні «Є»

Невідомий із закритою бафом нижньою частиною обличчя кинув запалену димову шашку у львівську книгарню «Є» на проспекті Свободи під час лекції «Страшна історія: Голокост. Пам'ять. Біль. Уроки».

Інцидент стався близько 19:15 у понеділок, 29 січня. За словами представника книгарні «Є», під час лекції про Голокост за участі 45-50 слухачів, яка відбувалась у презентаційному залі на другому поверсі, у книгарню зайшов підліток 15-16 років і закритим бафом обличчям. Він піднявся сходами і кинув запалену димову шашку на сходах між першим і другим поверхом, після чого втік. Димову шашку майже відразу виніс на вулицю один із слухачів лекції, але усе приміщення книгарні було заповнене димом.

Адміністрація книгарні викликала поліцію, а організатори лекції написали заяву. Відео з камер спостереження, що зафіксували нападника, а також недогорілу димову шашку як речовий доказ, вилучила поліція.

Прикметно, що після того, як розсіявся дим у книгарні, організатори лекції продовжили її, залишились і більшість слухачів. Лекцію проводила дослідниця єврейської історії, голова львівської міської громадської організації «Гілель» Олена Андронатій.

Як повідомив ZAXID.NET речник УСБУ у Львівській області Олег Александров, слідчим спецслужби відомо про цей інцидент, але кримінальної справи з цього приводу не порушували.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська сказала ZAXID.NET: «Відомості про цей інцидент внесені в реєстр. Слідчі проводять його перевірку».

На інцидент уже відреагував почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України Олег Вишняков, який назвав його проявом антисемітизму. «Пропагандисти антисемітизму вже перейшли всі межі. Тих, хто «замахнувся» на людське життя, вже не назвеш хуліганами, це – бандити, з якими треба боротися негайно!», – заявив Олег Вишняков.