У львівській книгарні під час лекції про Голокост невідомий кинув димову шашку

Камери спостереження зафіксували підлітка із закритим обличчям

СуспільствоЮлія Лавришин, 30 січня8520

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У львівській книгарні під час лекції про Голокост невідомий кинув димову шашку
фото Олега Вишнякова
Задимлена презентаційна зала львівської книгарні «Є»

Невідомий із закритою бафом нижньою частиною обличчя кинув запалену димову шашку у львівську книгарню «Є» на проспекті Свободи під час лекції «Страшна історія: Голокост. Пам'ять. Біль. Уроки».

Інцидент стався близько 19:15 у понеділок, 29 січня. За словами представника книгарні «Є», під час лекції про Голокост за участі 45-50 слухачів, яка відбувалась у презентаційному залі на другому поверсі, у книгарню зайшов підліток 15-16 років і закритим бафом обличчям. Він піднявся сходами і кинув запалену димову шашку на сходах між першим і другим поверхом, після чого втік. Димову шашку майже відразу виніс на вулицю один із слухачів лекції, але усе приміщення книгарні було заповнене димом.

Адміністрація книгарні викликала поліцію, а організатори лекції написали заяву. Відео з камер спостереження, що зафіксували нападника, а також недогорілу димову шашку як речовий доказ, вилучила поліція.

Прикметно, що після того, як розсіявся дим у книгарні, організатори лекції продовжили її, залишились і більшість слухачів. Лекцію проводила дослідниця єврейської історії, голова львівської міської громадської організації «Гілель» Олена Андронатій.

Як повідомив ZAXID.NET речник УСБУ у Львівській області Олег Александров, слідчим спецслужби відомо про цей інцидент, але кримінальної справи з цього приводу не порушували.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська сказала ZAXID.NET: «Відомості про цей інцидент внесені в реєстр. Слідчі проводять його перевірку».

На інцидент уже відреагував почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України Олег Вишняков, який назвав його проявом антисемітизму. «Пропагандисти антисемітизму вже перейшли всі межі. Тих, хто «замахнувся» на людське життя, вже не назвеш хуліганами, це – бандити, з якими треба боротися негайно!», – заявив Олег Вишняков.

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