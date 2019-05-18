У будинку на Тернопільщині під час грози вибухнула кульова блискавка

Кульова блискавка вибухнула на кухні

У Чортківському районі Тернопільської області кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. До лікарні доправили сімох людей. Вони не мали травм, тож згодом їх відпустили додому.

Як повідомила прес-служба обласної поліції, інцидент трапився в суботу близько 17 години у селі Джурин.

«Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула. Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. На щастя, вибух не спричинив пожежі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час вибуху всередині будівлі перебувало двоє дорослих та п’ятеро дітей. Їх усіх доправили до лікарні, а після огляду медиків відпустили додому.

До слова, 12 травня ударом блискавки на Львівщині вбило 66-річного чоловіка, його дружина опинилась у реанімації. Подружжя перебувало на дачній ділянці, коли у них влучила блискавка.