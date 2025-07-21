БЕБ провело обшуки в нелегальних обмінниках

Теруправління БЕБ у Львівській області викрило групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону.

Як повідомили у понеділок, 21 липня, у БЕБ Львівщини, фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України.

«Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах», – зазначається в повідомленні БЕБ.

БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників на Львівщині

Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

Кримінальне провадження розслідують за статтею про ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 ККУ). Встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.