Батьки зможуть припильнувати дітей без відриву від роботи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє одному з батьків перейти на дистанційну або надомну роботу, якщо їхня дитина віком до 14 років навчається онлайн. Про це повідомило медіа НУШ з посиланням на Верховну Раду України.

Закон доповнює Кодекс законів про працю і передбачає, що переведення має бути погоджене з роботодавцем.

«Документ також визначає, що надомних та дистанційних працівників можуть відправити у відрядження, якщо така умова передбачена їхнім трудовим договором», – зазначає НУШ.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Це дасть можливість батькам поєднувати роботу з наглядом за дитиною під час дистанційного навчання.