Голова села Городище повідомив, що останки можуть належати жертві Другої світової війни

Під час ремонту траси на Тернопільщині виявили людські рештки. Череп та кілька кісток вирили працівники підрядної фірми безпосередньо на дорозі, яка проходить через село Городище Козівського району. Робітники одразу повідомили поліцію та місцеву селищну раду.

Голова села розповів, що останки можуть належати людині, яка померла в часи Другої світової війни. Адже через село і саме в місці, де проходить дорога була розташована лінія фронту і оборонні траншеї.

«На лінію 102 надійшло повідомлення від працівників дорожньої фірми про те, що в селі Городище Козівської селищної громади виявлено скелетовані людські останки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 міста Бережани. Поспілкувавшись із старостою села, виникло припущення, що останки можуть належати жертві Другої світової війни, адже на даній ділянці проходила лінія фронту», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Кістки забрали до Тернополя, де їх будуть вивчати експерти. Судово-медична експертиза за кілька днів має підтвердити здогадку про те, що останки належать жертві Другої світової війни, або ж спростує це.

Про цей випадок правоохоронці повідомили співробітників обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. Відомості також за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ, а саме вбивство з приміткою «біологічна смерть».