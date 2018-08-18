Під час спалювання сухостою в Харківській області загинула жінка

У Харківській області (с. Пасіки Зміївського району) під час спалювання сухостою загинула жінка. Про це повідомили в ДСНС.

«Пожежа сухостою вирувала на площі близько 600 кв. м. Вогонь впритул підібрався до будинків і надвірних будівель. Місцеві жителі скаржилися на нестерпну димову завісу, яка повністю охопила село», - йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло. Загиблою виявилася жінка 1941 року народження.

За словами рятувальників, жінка випалювала сухостій навколо свого і сусідського двору. Під час цього процесу їй стало погано.

«Ймовірно, жінка нахапалася диму, втратила свідомість і впала у вогонь. Сусіди цього не помітили, думали, що просто горить трава», - припускають рятувальники. На цю мить пожежу ліквідовано.

Додамо, що це вже другий схожий випадок за тиждень. Раніше у Перечині Закарпатської області літня жінка під час спалювання сухої рослинності втратила свідомість та впала у багаття, внаслідок чогозагинула.