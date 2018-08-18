Під час спалювання сухостою в Харківській області загинула жінка

СуспільствоАндрій Стець, 18 серпня6511

До теми

У Харківській області (с. Пасіки Зміївського району) під час спалювання сухостою загинула жінка. Про це повідомили в ДСНС.

«Пожежа сухостою вирувала на площі близько 600 кв. м. Вогонь впритул підібрався до будинків і надвірних будівель. Місцеві жителі скаржилися на нестерпну димову завісу, яка повністю охопила село», - йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло. Загиблою виявилася жінка 1941 року народження.

За словами рятувальників, жінка випалювала сухостій навколо свого і сусідського двору. Під час цього процесу їй стало погано.

«Ймовірно, жінка нахапалася диму, втратила свідомість і впала у вогонь. Сусіди цього не помітили, думали, що просто горить трава», - припускають рятувальники. На цю мить пожежу ліквідовано.

Додамо, що це вже другий схожий випадок за тиждень. Раніше у Перечині Закарпатської області літня жінка під час спалювання сухої рослинності втратила свідомість та впала у багаття, внаслідок чогозагинула.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Закарпатті пенсіонерка згоріла під час спалювання сухої трави ZAXID.NET
ЛОДА хоче «показово покарати» сільського депутата за спалювання стерні ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук