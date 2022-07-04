Під час війни людям з інвалідністю не потрібно повторно проходити медико-соціальну експертизу, щоб продовжити інвалідність. Вона продовжується автоматично без перекомісії до кінця дії воєнного стану та впродовж шести місяців після його припинення/скасування, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«На період дії воєнного стану суттєво спрощено не лише процедуру встановлення, але й продовження інвалідності», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що за законом медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров'я. Його видають на основі відомостей, що підтверджують наявність у пацієнта стійких порушень функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими порушеннями, які спричиняють обмеження життєдіяльності. Надати таке направлення може лікуючий або сімейний лікар.

Водночас, щоб спростити проведення медико-соціальної експертизи, Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що під час війни людям можуть встановити інвалідність заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування. Також медико-соціальна експертиза за направленням лікарсько-консультативної комісії проходить незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування того, хто звертається для встановлення інвалідності.

«Лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації», – наголосили у МОЗ.

Там додали, що медики також не мають права вимагати, щоб пацієнти прийшли на повторний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану.

Нагадаємо, наразі воєнний стан в Україні діє до 23 серпня. Можливість його продовження або дострокового скасування залежить від перебігу воєнних дій.