Діти з інвалідністю та порушеннями розвитку повинні почувалися не лише захищеними, а й рівноправними членами суспільства

Міністерство освіти і науки, МОЗ, міністерство соціальної політики, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і львівський центр реабілітації «Джерело» започаткували проект екстреного реагування на потреби дітей із труднощами розвитку або з інвалідністю, зокрема внутрішньо переміщених дітей і тих, чий стан погіршився внаслідок воєнних дій.

У межах цього проекту сім’ї зможуть отримати фаховий супровід дитини чи необхідну консультацію, інформацію про доступні у громаді послуги та ресурси, консультації профільних спеціалістів, допомогу з обладнанням відповідно до потреб дитини, які визначать фахівці. За необхідності мобільні команди спеціалістів виїжджатимуть у віддалені райони.

Проект реалізується у семи областях України, в яких можливо надавати послуги та де зосереджена велика кількість переміщених сімей: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій.

«Навіть до війни перед нами стояло багато викликів у забезпеченні реалізації прав дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта, безбар’єрні простори, якісні послуги. Але перед обличчям війни ці діти стають ще більш вразливими. Проект покликаний максимально нейтралізувати негативні наслідки війни для дітей, а також продовжувати будувати систему, у якій вони почуватимуться захищеними», — зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, доступ дітей з інвалідністю та труднощами розвитку до фахової допомоги, зокрема і психологічної – це питання, яке було актуальним і до повномасштабного вторгнення росії, а зараз потреба у таких проектах тільки зросла. Саме тому важливо зробити все можливе, щоб діти з інвалідністю та порушеннями розвитку і їхні батьки почувалися не просто захищеними, а й рівноправними членами суспільства.

«Війна – це загроза дитинству і майбутньому кожного маленького українця. Для дітей з інвалідністю і їхніх сімей ставки ще вищі. Навіть на порівняно безпечних територіях, через стрес та перерви у доступі до послуг повноцінний розвиток дитини ускладнюється. Вимушено переміщені сім’ї з дітьми з інвалідністю не можуть соціалізуватись на нових місцях через виключеність та необхідність цілодобового догляду за дітьми. Наш обов’язок – підтримати їх», – зауважив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Довідка: проект створено в межах «СПІЛЬНО» – програми дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), яка має на меті об’єднати зусилля з урядом, місцевими органами влади, громадським сектором та бізнес-партнерами, щоби надати мультисекторальну допомогу сім’ям із дітьми, що постраждали від війни.