Олена Зеленська повідомила про старт проекту від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Дитина не сама: Інструкція з турботи», який стосується процедури усиновлення та надання прихистку дітям без батьків.

«З кожним бомбардуванням, з кожним запуском ракети в Україні збільшується кількість дітей, що лишилися без батьків. Однак так бути не має. Кожна дитина має право на сім’ю та піклування. Тому в ЮНІСЕФ запустили проєкт «Дитина не сама: Інструкція з турботи» — він пояснює, як сьогодні влаштована процедура усиновлення та надання прихистку, як допомогти дітям, які втратили рідних, загубились, пережили травму або чиї права порушили», – повідомила Олена Зеленська у своєму Телеграм-каналі.

Окрім нормативно-правової бази на сайті зібрана корисна психологічна інформація, зокрема для родичів та піклувальників, які надають прихисток. Також є поради, як спілкуватися з дітьми, які пережили травму, щоби вони краще могли адаптуватися. Окремо є розділ для психологів, які працюють із дітьми, які позбавлені батьківського піклування.

«Якщо ви стали свідком порушення прав дитини, загубили або знайшли дитину, тут можна дізнатися, як діяти, є контакти служб та органів для захисту дітей в Україні та за кордоном. Не будьмо байдужими. Діймо правильно. І пам’ятаймо: дитина не має бути сама. Особливо під час війни», – закликала Олена Зеленська.

Також вона розповіла, що першим етапом цього проекту було створення чат-боту, де можна залишити заявку на надання тимчасового прихистку дитині. За її словами, сьогодні у ньому вже є понад 20 тисяч заявок від українських сімей та більше трьохсот від міжнародних організацій.

До слова, станом на ранок 5 червня 2022 року понад 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинуло та понад 467 поранено. Наймолодшій жертві російської агресії в Україні було лише 23 дні. Понад 234 тисячі українських дітей примусово вивезли у Росію, ОРДЛО і Білорусь.