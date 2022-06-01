Понад 7, 5 млн дітей потерпають від війни

Від початку збройної агресії росіян понад 234 тисячі українських дітей були примусово вивезені у РФ, на тимчасово окуповані нею території або до Білорусі.

Про це у середу, 1 червня, на брифінгу у «Медіацентрі Україна» повідомила уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає Укрінформ.

«За даними з відкритих джерел, станом на сьогодні кордон у бік РФ та ОРДЛО перетнуло понад 234 тисячі дітей. Це примусово депортовані, примусово переміщені діти або на тимчасово окуповані території, або до РФ, або до республіки Білорусь», — повідомила Дар’я Герасимчук.

Вона наголосила, що такі дії є незаконними, забороненими Женевською конвенцією, міжнародним правом і Україна буде боротися за кожну дитину.

«Абсолютна більшість дітей в Україні, а це понад 7,5 млн дітей, потерпають від війни, і мова не лише про тілесні ушкодження. Це і порушення психологічного, психоемоційного стану, і абсолютне порушення всіх прав дитини. Ті дії, які вчиняє російська федерація по відношенню до українських дітей, мають всі ознаки геноциду українського народу», — підкреслила уповноважена Президента з прав дитини.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Львова відбулась акція вшанування пам'яті вбитих росіянами дітей. За останніми підрахунками, росіяни убили 243 українських дітей.