До Дня захисту дітей у середу, 1 червня, на площі Ринок у Львові виставили порожні шкільні автобуси, щоб вшанувати пам'ять 243 дітей, яких убили російські військові. Автобуси символізують екскурсію для загиблих на війні дітей, яка ніколи не відбудеться.

У межах акції «Екскурсія Львовом, яка ніколи не відбудеться» у центр міста приїхали вісім порожніх шкільних автобсів, усередині яких на сидіннях розклали іграшки, дитячі речі та наплічники.

«Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова. Російські окупанти вбивають дітей, жінок, мирних мешканців. Вони мають відповісти за кожне забране життя», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото Романа Каймана

Аналогічні акції сьогодні відбулися по всій Україні. На центральні площі міст виставили іграшки, дитячі речі, що символізують загиблих унаслідок російського вторгнення українських дітей.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії станом на 1 червня загинули 243 дитини, ще 446 – отримали поранення. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 111, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

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