В Україні від рук росіян, починаючи з 24 лютого, загинули 243 дитини, більшість із них – це хлопчики. Наймолодшій жертві російської агресії було 23 дні, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці…Це українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє. Є день, коли весь світ голосно заявляє про захист дітей, а є 98 днів, коли дітей розриває снарядами, вбиває кулями та осколками і досі міжнародна спільнота не може це зупинити», – констатувала вона в середу, 1 червня, у День захисту дітей.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, від збройної агресії росії в Україні загинуло 243 дитини, поранено – 446. Ще 145 дітей вважаються зниклими безвісти. Щодо обставин загибелі дітей, то відомо, що:

166 дітей загинули від бомбардувань та обстрілів російськими загарбниками;

36 дітей окупанти розстріляли у цивільних автомобілях, на яких родини намагалися виїхати в безпечні місця;

17 дітей російські військові вбили прицільними пострілами;

13 дітей загинули під час евакуації «зеленими коридорами»;

шестеро дітей підірвалися від детонації бойових снарядів;

п’ятеро дітей померли, не дочекавшись медичної допомоги та під завалами.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях. Серед загиблих від воєнних злочинів Росії – 130 хлопчиків та 79 дівчаток, стать ще 34 дітей наразі встановити не вдалося.

За інформацією Офісу генпрокурора, одинадцятьом російським військовим повідомили про підозру у воєнних злочинах проти дітей.