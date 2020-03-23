Під кінець тижня в Україну прийде суттєве потепління

У понеділок, 23 березня, в Україні температура повітря коливатиметься від 0 до 7° тепла, опадів не прогнозується, швидкість вітру становитиме 7-12 м/с, але на півдні й південному сході очікуються пориви до 15-20 м/с, повідомив «Укрінформ» з посиланням на інформацію Українського гідрометцентру.

У Карпатах у понеділок вдень очікується невеликий сніг, хуртовина, а температура повітря становитиме від 3 до 8° морозу.

У вівторок, 24 березня, та в середу, 25 березня в Україні без опадів. Вітер східний та північно-східний, 9-14 м/с, в Карпатах та на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень 24 березня 1-6° тепла, 25 березня 5-10° тепла; у Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

26- 27 березня в Україні без опадів. Температура 26 березня вночі 0-6° морозу, вдень 7-13° тепла. 27 березня в Україні вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 10-16° тепла.