Під Одесою пройшли фінальні випробування ракетного комплексу «Вільха»

12 ракет «Вільхи» дуже точно потрапляють у ціль

Президент Петро Порошенко привітав усіх українців з успішним випробуванням нового ракетного комплексу «Вільха». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль!», - написав він.

Одеське видання «Думская» з посиланням на радника президента Юрія Бірюкова написало, що фінальні випробування нової української ракети пройшли на одному з полігонів у Одеській області. Після завершення випробувань система повинна надійти на озброєння української армії.

Як зазначається, ракети для «Вільхи» розробило конструкторське бюро «Луч», а випускає їх ДАХК «Артем». За словами Бірюкова, ракети мають зовсім нову, а не модифіковану радянську, конструкцію: корпус, двигун, паливна система і саме паливо, бойова частина й електронна система наведення розробляли спеціально для РЗК. «У всьому світі є чотири країни, у яких є обладнання для виробництва таких корпусів. Це надвисокоточні верстати, які повинні до мікрона правильно вигинати листи зі спеціального сплаву. Довго відбувалися переговори, і ось тепер це обладнання закуплено Україною, доставлено і почало працювати», - зазначив він і пояснив, що йдеться про розкаточну машину RFFM 330-138-300 з ЧПУ, яка в листопаді запрацювала на «Артемі».

Радник президента не повідомив характеристики «Вільхи», але зазначив, що на одній пусковій установці - 12 ракет, які дуже точно потрапляють у ціль. «Уявіть собі блокпост: пара бліндажів, укриття для техніки, окопи. Туди прилітає 12 ракет. У кожній якась кількість вибухівки. Кожна ракета наведена точненько. Ця прилетить у сховище, ця - в бліндаж. Ця, з осколково-фугасним зарядом, розірветься над лінією окопів», - заявив він.

Нагадаємо, вперше про проект «Вільха» стало відомо у січні 2016 року. У березні того ж року пройшли перші випробування.