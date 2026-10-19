Владиславу Паньківу загрожує 8 років в'язниці

Головний інспектор митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці Владислав Паньків, який збив пішохода і втік з місця аварії, сплатив 266 тис. грн застави та вийшов з-під варти. Правоохоронці просять суд збільшити розмір застави.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 19 жовтня, підозрюваний вийшов на волю через три дні після затримання.

Нагадаємо, 11 жовтня у Городенці Владислав Паньків на Volkswagen ID.4 збив 25-річного місцевого жителя і втік, сховавши авто у гаражі. Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму та відкритий перелом обох стегнових кісток і досі перебуває у комі.

Виявилося, що 31-річний підозрюваний є сином прокурора Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури. В суді митник зізнався у скоєному та підтвердив, що залишив місце ДТП.

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«Прокурори наполягали на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн. Однак суд обрав заставу в розмірі лише 266 тис. грн. Відомо, що підозрюваний вніс ці гроші ще 15 жовтня», – розповіли правоохоронці.

Прокуратура оскаржує запобіжний захід Владиславу Паньківу. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, та залишення його в небезпеці (ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 КК України) митнику загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати авто до 3 років.