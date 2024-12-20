Анатолій Захаренко неодноразово скаржився на біль та погане самопочуття

Підозрюваний у вбивстві на Житомирщині шістьох військовослужбовців та одного волонтера 62-річний Анатолій Захаренко помер у реанімації через погіршення стану здоров’я. Про це «Суспільному» повідомив 20 грудня син Захаренка Олексій.

За словами Олексія Захаренка, його батько помер 17 грудня, два дні пробувши у реанімації. У коментарі KP.ua Захаренко розповів, що в його батька розірвалася аорта, а до того він скаржився на біль та мав проблеми з серцем.

«Йому стало зле, ми відвезли його в лікарню. Він був в реанімації упродовж двох днів, але, на жаль, зранку 17 грудня помер», – повідомив Олексій Захаренко.

Анатолій Захаренко з травня 2020 року перебував у СІЗО, де в нього сталися два інфаркти. Улітку 2022 року на підставі поганого самопочуття чоловіка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Чоловік помер, не дочекавшись вироку суду у справі про вбивство сімох людей на Житомирщині.

Наступне судове засідання має відбутися 13 січня. За словами прокурора у справі Захаренка, Валерія Сагадіна, дружина підозрюваного чи його захист мають надати документи, які засвідчать смерть Захаренка. Після того суд визначить, чи продовжуватиме слухання справи, чи закриє її за фактом смерті чоловіка.

Вбивство військових та волонтера на Житомирщині – хронологія подій

Наприкінці травня 2020 року на березі приватного ставка біля села Новоселиця Попільнянської громади сталася стрілянина. Тоді загинули семеро чоловіків з Києва, які відпочивали біля ставка – колишні учасники АТО, нацгвардійці та волонтер. Одному з компанії вдалося вижити. За підозрою в убивстві чоловіків затримали Анатолія Бондаренка, який, як з’ясувало слідство, знав відпочивальників, скільки ті приїжджали на відпочинок не вперше.

У чоловіка вилучили мисливську рушницю, за допомогою якої Захаренко вбив чоловіків, а також зброю, зареєстровану на загиблих військових. Анатолія Захаренка взяли під варту без права внесення застави, а до зали суду його доправили у бронежилеті та касці, щоб уникнути самосуду.

Сам Захаренко заявив, що його гості першими взялися за зброю через сварку, а він почав стріляти, обороняючись. Втім чоловік, який під час стрілянини вижив, заявив, що ніякої сварки між учасниками подій не було.

До 2022 року правоохоронці призначили приблизно 200 експертиз, а суд мав провести 85 засідань у справі про вбивство військових. Протягом цього часу Захаренко вже двічі змінив адвокатів, звинувативши їх у співпраці з прокуратурою. У 2022 році запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою замінили на цілодобовий домашній арешт.