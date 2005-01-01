Підписання декларацій із лікарями у Львові відтермінували

«Лікар для кожної сім'ї» ‒ так називається всеукраїнська кампанія з вибору лікаря первинної медичної допомоги, що стартувала 2 квітня. Це перший етап медреформи. Для пацієнтів він знаменує початок укладання електронних угод із сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами. Втім, на Львівщині обрати лікаря, який пасує всій родині, поки що не можна. Причина ‒ в електронній системі, яка поки що не працює.

У четвертій комунальній поліклініці цей понеділок нічим не відрізняється від інших. Підписувати угоду із лікарем на початку дня тут не надто поспішають, втім, пацієнти готуються обрати сімейного лікаря.

«Сімейного лікаря вибрала вже давно. Тому що вона постійно веде мою сім'ю, моїх дітей. Кожне дитя, яке народжується, вона постійно приходить. Тому визначилися вже давно», ‒ розповідає пані Ірина.

Аби укласти електронну угоду, потрібно прийти до медзакладу з паспортом.

«Паспорт, ідентифікаційний код. Маленьких діточок неповнолітніх свідоцтва про народження. Там є графа, в якій заповнюється номер, і телефони, і все-все. Ну і потім, коли людина зареєструється, у зворотньому напрямку їй прийде смс, що вони є зареєстровані і взяті на облік до лікаря», ‒ розповідає сімейна лікарка Любов Брильовська.

Роздруковані декларації пацієнт підписує, один екземпляр залишає в себе, інший ‒ у медзакладі. Втім, поки що декларувати угоду із лікарем не вдасться. Все тому, що у Львові не встигли обрати медичної інформаційної системи. Це програма, в якій реєструватимуть користувачів. Поки що в місті зупинилися на двох оптимальних програмах ‒ Healthy або Doctor Eleks, на вибір лікарень.

«З сьогоднішнього дня всі заклади починають, використовуючи цю пропозицію, підключатися до системи eHealth. Сам цей процес займе день-два, від сили три дні. Я думаю, що до кінця тижня ми вже будемо готові в електронному вигляді підписувати декларації», ‒ каже головний лікар 4-ої комунальної поліклініки Остап Місюра.

«Коли приносять паспорт, ідентифікаційний код, ми не маємо права брати таких документів від пацієнта, також їм пояснюємо, щоб приносили пізніше і ми будемо їх укладати», ‒ каже сімейна лікарка Марія Терлецька.

Причина у тому, що в Кабміні досі не придумали, як захищатимуть персональні дані усіх пацієнтів системи. Водночас, у Львівському управлінні охорони здоров'я кажуть: терміну для підписання декларації немає, але рекомендують обрати свого лікаря до кінця цього року.

«Задекларований Міністерством охорони здоров'я старт нібито з першого квітня не означає, що це фініш. Тобто цей процес довготерміновий. Якщо дивитися в ті нормативні документи, які сьогодні є, то фактично до грудня місяця», ‒ пояснює начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб.

До слова, обирати лікаря можна в будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації. Єдина причина, через яку він може відмовити, ‒ це кількість пацієнтів. Для терапевта ліміт становить 2 тисячі мешканців, для сімейного лікаря – 1800, для педіатра – 900.