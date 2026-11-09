Ресторан розташований на вулиці Небесної Сотні у Теофіполі

У понеділок, 9 листопада, у Теофіполі відбувся аукціон із продажу ресторану «Бонсай». Приміщення належить компанії «Монтана-Естейт», яка перебуває у процесі банкрутства. Переможцем торгів став місцевий підприємець Валентин Середа, який запропонував за нерухомість 5,1 млн грн.

Онлайн-аукціони провели на майданчику Prozorro.Продажі. Початкова вартість приміщення на вулиці Небесної Сотні становила 4 245 680 грн. В описі обʼєкта зазначено, що його загальна площа – 194,3 м2.

Продавцем виступило ТОВ «Монтана-Естейт» – компанія, що працює у сфері нерухомості та пов’язана з колишніми менеджментом і акціонерами «ПриватБанку». Нині товариство перебуває у процесі банкрутства та ліквідації.

За приміщення змагалися двоє учасників – ТОВ «Стрітенський» та підприємець Валентин Середа. Останній запропонував 5 110 000 грн, випередивши конкурента на 4445 тис. грн.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Валентин Середа зареєстрований як ФОП у Теофіполі з 2018 року. Він займається ресторанним бізнесом і наданням послуг мобільного харчування.

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Додамо, що 6 листопада у Хмельницькому продали дві земельні ділянки загальною площею 3,4 га, які належали збанкрутілій агрофірмі «Проскурів». Переможцем аукціону став місцевий підприємець Олександр Кобернік, який запропонував за обидва лоти понад 1 млн грн.