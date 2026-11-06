У пʼятницю, 6 листопада, у Хмельницькому відбувся аукціон із продажу двох земельних ділянок, які належали збанкрутілій агрофірмі «Проскурів». Переможцем торгів став місцевий підприємець Олександр Кобернік, який запропонував за обидва лоти понад 1 млн грн.

Онлайн-аукціони провели на майданчику Prozorro.Продажі. На продаж виставили дві ділянки на вулиці Кам’янецькій площею 2 га та 1,4 га. Їхнє цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Початкова вартість більшої ділянки становила 700 тис. грн, меншої – 350 тис. грн.

Червоним контуром позначена ділянка площею 2 га (ілюстрація Prozorro)

Червоним контуром позначена ділянка площею 1,4 га (ілюстрація Prozorro)

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За ділянку площею 2 га змагалися двоє учасників – ТОВ «Пріоріті Статус» та Олександр Кобернік. Підприємець запропонував 735 тис. грн, випередивши конкурента на 5 тис. грн. За меншу ділянку він змагався сам і запропонував 353,5 тис. грн.

52-річний Олександр Кобернік – хмельницький підприємець, який займається вирощуванням ягід, горіхів, плодових дерев і чагарників.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, КП «Агрофірма “Проскурів”» зареєстрували у 1998 році в Хмельницькому. Підприємство спеціалізувалося на вирощуванні зернових і бобових культур, а також насіння олійних культур. Нині воно перебуває у процесі банкрутства.