У торгах переміг кінно-спортивний клуб «Мелвіт»

У четвер, 5 листопада, відбувся аукціон із продажу ділянки у місті Волочиськ Хмельницького району. Переможцем торгів став місцевий кінно-спортивний клуб «Мелвіт», який запропонував за землю 536 тис. грн.

Онлайн-аукціон провели на майданчику Prozorro.Продажі. Початкова вартість лота становила 506 621 грн. Ділянка площею 0,7 га розташована на вулиці Запорізькій й належить до рекреаційних земель. Її цільове призначення – будівництво та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту.

Червоним контуром позначена ділянка, яку виставили на аукціон (ілюстрація Prozorro)

У торгах взяли участь двоє претендентів: приватне підприємство «Лукасервіс» і ТОВ «Кінно-спортивний клуб “Мелвіт”». Останнє перемогло з пропозицією розміром 536 тис. грн – це на 1 тис. грн більше, ніж запропонував конкурент.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, кінно-спортивний клуб «Мелвіт» зареєстрований у Волочиську з 2023 року. Основні напрями його діяльності – робота спортивних клубів і розведення коней. Власницею бізнесу є Віталіна Мельник.